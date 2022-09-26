Працював на війська РФ у Димері. Жителя Київської області підозрюють у колабораціонізмі

Мешканцю Київської області оголосили про підозру у колабораціонізмі за те, що він під час тимчасової окупації частини регіону займав псевдопосаду "заступника голови селищної ради".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний співпрацював із військовослужбовцями РФ. Він добровільно погодився на їхню пропозицію та посів «посади» заступника голови Димерської селищної ради та директора Димерського комбінату комунальних підприємств.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу . Вони допомагають Росії та підтримують окупаційні режими.

Також СБУ ідентифікувала та назвала імена колаборантів на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ" .

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