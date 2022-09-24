СБУ встановила особу російського полковника, що наказував катувати українців у Херсоні

СБУ встановила особу російського полковника поліції, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Мова йде про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області Олександра Науменка із позивним "Альфа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами, повідомили в СБУ.

Наразі полковнику Науменку оголошено підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.