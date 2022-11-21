Расстрелял машину с семьей. В Черниговской области будут судить солдата РФ
В Черниговской области будут судить военнослужащего РФ, который расстрелял легковой автомобиль с семьей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 26 февраля военнослужащие армии РФ, двигаясь в центре села Крупичполе Прилукского района, заметили остановившийся гражданский автомобиль, давая дорогу военной технике врага. В авто находилась супружеская пара, их дочь и зять.
Обвиняемый совместно с другими военными РФ сразу открыли прицельный огонь по автомобилю и его пассажирам. В дальнейшем, считая, что все четыре человека погибли, военнослужащие покинули место совершения преступления.
В результате преступных действий женщина погибла, другие члены семьи получили телесные повреждения разной степени.
Прилуцкой окружной прокуратурой в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военного РФ по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ранее мы писали, что российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.
Также сообщалось, что завербованные в тюрьмах солдаты РФ с оружием сбежали из-под Херсона. Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных нанесло дополнительных проблем командованию.
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