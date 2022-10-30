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Російські командири скаржаться на масові крадіжки солдатами: перехоплення розмови

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 09:34
Російські командири скаржаться на масові крадіжки солдатами: перехоплення розмови Фото: командири РФ скаржаться на крадіжки в армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські командири скаржаться на масові крадіжки серед окупантів. Солдати крадуть тепловізори та відправляють додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові командир російського батальйону порадив брати з собою на фронт тепловізор, але не давати його солдатам. Він попереджає, що вони часто крадуть майно.

"Тут здебільшого смутні часи ночами стаються. По темному рух.. І ніколи не давай його (тепловізор - ред.) солдату. Краще сам в бій. Потому що, бл**ь, все вони тільки прой****ть, додому відправляють... Скільки "тепляків" пішли наліво", - сказав окупант.

Командир розповів, що більше не довіряє своїм солдатам і не видає їм дорогі прилади чи обладнання.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 950 окупантів. Всього РФ втратила вже понад 71 тисячу своїх військових.

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