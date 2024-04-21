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Розстріл поліцейських. Поліція затримала підозрюваних, їм загрожує довічне

Україна, Неділя 21 квітня 2024 15:23
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Розстріл поліцейських. Поліція затримала підозрюваних, їм загрожує довічне Фото: поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція затримала підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області, який стався вчора, 20 квітня. Підозрюваним загрожує довічне покарання за скоєне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського.

"Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів - вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД", - заявив голова Нацполіції на сторінці у Facebook.

За його словами, затримані - військовослужбовці. Це батько та син 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Тепер їм загрожує довічне покарання.

"Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першими, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників", - повідомив Вигівський.

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Напад на поліцейських у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків напали на поліцейських після того, як ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. Одного з правоохоронців застрелили, інший - отримав поранення. Після скоєного зловмисники втекли.

Було відомо, що нападниками можуть бути військовослужбовці однієї з військових частин Сухопутних військ. Вчора правоохоронці розшукали автомобіль підозрюваних, в ньому знайшли боєприпаси.

Детальніше про напад на поліцейських та про те, що відомо про нападників, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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