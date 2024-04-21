Расстрел полицейских. Полиция задержала подозреваемых, им грозит пожизненное
Полиция задержала подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, которое произошло вчера, 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание за совершенное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.
"Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД", - заявил глава Нацполиции на странице в Facebook.
По его словам, задержанные - военнослужащие. Это отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Теперь им грозит пожизненное наказание.
"Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первыми, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - сообщил Выговский.
Нападение на полицейских в Винницкой области
В ночь на 20 апреля в Винницкой области двое мужчин напали на полицейских после того, как они остановили их автомобиль для проверки. Одного из правоохранителей застрелили, другой получил ранения. После совершенного злоумышленники скрылись.
Известно, что нападавшими могут быть военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск. Вчера правоохранители разыскали автомобиль подозреваемых, в нем обнаружили боеприпасы.
Детальнее о нападении на полицейских и о том, что известно о нападавших, - читайте в материале РБК-Украина.
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