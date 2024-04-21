ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Расстрел полицейских. Полиция задержала подозреваемых, им грозит пожизненное

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 15:23
UA EN RU
Расстрел полицейских. Полиция задержала подозреваемых, им грозит пожизненное Фото: полиция задержала подозреваемых в расстреле полицейских (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция задержала подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, которое произошло вчера, 20 апреля. Подозреваемым грозит пожизненное наказание за совершенное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацполиции Ивана Выговского.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов - они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД", - заявил глава Нацполиции на странице в Facebook.

По его словам, задержанные - военнослужащие. Это отец и сын 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Теперь им грозит пожизненное наказание.

"Полицейский, который погиб при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первыми, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - сообщил Выговский.

На зображенні може бути: 4 людини

Нападение на полицейских в Винницкой области

В ночь на 20 апреля в Винницкой области двое мужчин напали на полицейских после того, как они остановили их автомобиль для проверки. Одного из правоохранителей застрелили, другой получил ранения. После совершенного злоумышленники скрылись.

Известно, что нападавшими могут быть военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск. Вчера правоохранители разыскали автомобиль подозреваемых, в нем обнаружили боеприпасы.

Детальнее о нападении на полицейских и о том, что известно о нападавших, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область
NEWS
Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения
Расстрел полиции. Подозреваемые хотели сбежать из Украины и назвали причину нападения
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил