Розслідування витоку секретних документів США може тривати місяці, - CNN

Як повідомляє видання, наразі Пентагон вивчає, як цей витік вплинув на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування стосовно тих, хто міг стояти за витоком.

За словами трьох офіційних осіб США, міжвідомче розслідування очолює Управління розвідки та безпеки Пентагону, і воно може тривати кілька місяців.

Насамперед вивчатиметься, чи не було скомпрометовано будь-які джерела і методи після того, як документи, багато з яких мають гриф "цілком таємно", були опубліковані.

Відповідальною за розслідування з боку Пентагону буде Мілансі Гарріс - чиновниця Міністерства оборони з департаменту, який відповідає за розвідку і безпеку. Під час розслідування спробують визначити масштаби витоку, адже досі невідомо, чи циркулюють у мережі інші засекречені документи.

За словами одного з чиновників Пентагону, зусилля відомства не зосереджені на пошуку джерела витоку. Але Міністерство оборони буде вивчати, як розповсюджується надзвичайно секретна інформація і чи потрібно щоденно змінювати тих, хто її отримує.

"Занадто багато людей мають доступ до дуже секретної інформації. Тисячі людей, ймовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в мережу", - зазначив один із посадовців, що обіймає високу посаду в уряді США.