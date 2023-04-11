Расследование утечки секретных документов США может занять месяцы, - CNN

Расследование по утечке секретных документов Пентагона, в частности разведданных о войне в Украине, может занять несколько месяцев
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщает издание, сейчас Пентагон изучает, как эта утечка повлияла на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование в отношении тех, кто мог стоять за утечкой.
По словам трех официальных лиц США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона, и оно может занять несколько месяцев.
В первую очередь будет изучать, не были ли скомпрометированы какие-либо источники и методы после того, как документы, многие из которых имеют гриф "совершенно секретно", были опубликованы.
Ответственной за расследование со стороны Пентагона будет Миланси Гаррис - чиновник Министерства обороны из департамента, отвечающего за разведку и безопасность. В ходе расследования попытаются определить масштабы утечки, ведь неизвестно, циркулируют ли в сети другие засекреченные документы.
По словам одного из чиновников Пентагона, усилия ведомства не сосредоточены на поиске источника утечки. Но Министерство обороны будет изучать, как распространяется очень секретная информация и нужно ли ежедневно менять тех, кто ее получает.
"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации. Тысячи людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в сеть", - отметил один из должностных лиц, занимающий высокую должность в правительстве США.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в сеть "слили" секретные документы США. Там якобы содержалась информация об Украине, в том числе о весеннем контрнаступлении.
Через день стало известно об еще одной "утечке документов", информация в которых также была связана с Украиной.
Позже в Пентагоне заявили, что "утечка документов" является очень серьезным риском для нацбезопасности США.
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