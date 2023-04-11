Расследование утечки секретных документов США может занять месяцы, - CNN

Как сообщает издание, сейчас Пентагон изучает, как эта утечка повлияла на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование в отношении тех, кто мог стоять за утечкой.

По словам трех официальных лиц США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона, и оно может занять несколько месяцев.

В первую очередь будет изучать, не были ли скомпрометированы какие-либо источники и методы после того, как документы, многие из которых имеют гриф "совершенно секретно", были опубликованы.

Ответственной за расследование со стороны Пентагона будет Миланси Гаррис - чиновник Министерства обороны из департамента, отвечающего за разведку и безопасность. В ходе расследования попытаются определить масштабы утечки, ведь неизвестно, циркулируют ли в сети другие засекреченные документы.

По словам одного из чиновников Пентагона, усилия ведомства не сосредоточены на поиске источника утечки. Но Министерство обороны будет изучать, как распространяется очень секретная информация и нужно ли ежедневно менять тех, кто ее получает.

"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации. Тысячи людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в сеть", - отметил один из должностных лиц, занимающий высокую должность в правительстве США.