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Расследование утечки секретных документов США может занять месяцы, - CNN

Фото: расследование утечки секретных документов в США может занять месяцы (wikimedia/Touch Of Light)
Автор: Татьяна Степанова

Расследование по утечке секретных документов Пентагона, в частности разведданных о войне в Украине, может занять несколько месяцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, сейчас Пентагон изучает, как эта утечка повлияла на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование в отношении тех, кто мог стоять за утечкой.

По словам трех официальных лиц США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона, и оно может занять несколько месяцев.

В первую очередь будет изучать, не были ли скомпрометированы какие-либо источники и методы после того, как документы, многие из которых имеют гриф "совершенно секретно", были опубликованы.

Ответственной за расследование со стороны Пентагона будет Миланси Гаррис - чиновник Министерства обороны из департамента, отвечающего за разведку и безопасность. В ходе расследования попытаются определить масштабы утечки, ведь неизвестно, циркулируют ли в сети другие засекреченные документы.

По словам одного из чиновников Пентагона, усилия ведомства не сосредоточены на поиске источника утечки. Но Министерство обороны будет изучать, как распространяется очень секретная информация и нужно ли ежедневно менять тех, кто ее получает.

"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации. Тысячи людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в сеть", - отметил один из должностных лиц, занимающий высокую должность в правительстве США.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в сеть "слили" секретные документы США. Там якобы содержалась информация об Украине, в том числе о весеннем контрнаступлении.

Через день стало известно об еще одной "утечке документов", информация в которых также была связана с Украиной.

Позже в Пентагоне заявили, что "утечка документов" является очень серьезным риском для нацбезопасности США.

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