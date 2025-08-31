ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Розслідування вбивства Парубія триває фактично цілодобово, - Зеленський

Неділя 31 серпня 2025 21:26
UA EN RU
Розслідування вбивства Парубія триває фактично цілодобово, - Зеленський Фото: колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій (facebook.com/andriy.parubiy)
Автор: Едуард Ткач

Правоохоронці працюють над розслідуванням вбивства нардепа Андрія Парубія фактично цілодобово.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави поінформував, що протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка.

"Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини, задіяні всі необхідні сили. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Сподіваємося на результат", - сказав президент.

Вбивство і похорон Парубія

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів. Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.

Після того, що сталося, в місті оголосили спецоперацію «Сирена», щоб запобігти втечі вбивці від правоохоронних органів. Вчора в поліції розповіли, що було розпочато аналіз камер відеоспостереження по маршруту підходу і відходу злочинця.

За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.

Сьогодні у Львівській міськраді повідомили, що чин похорону Андрія Парубія відбудеться 2 вересня, о 12:00 в Соборі святого Юра.

Вже о 13:30 на площі Ринок у Львові пройде загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховають на Личаківському кладовищі.

Більше про резонансний злочин - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Андрій Парубій
Новини
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим