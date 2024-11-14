Розслідування ФБР виявило шпигунську кібероперацію Китаю проти урядовців і політиків США

Американське Федеральне бюро розслідування (ФБР) розкрило спроби китайського уряду за допомогою кібершпигунства зламати телекомунікаційні мережі США. Дана "широка та значна" кампанія кібератак була спрямована на викрадення інформації в урядовців та політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За даними ФБР, федеральної служби кібербезпеки та інфраструктури Агентства безпеки США, пов'язані з Пекіном хакери зламали мережі "кількох" телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів, та доступ до приватних повідомлень "обмеженої кількості осіб".

Американські розслідувачі при цьому не уточнили імен нікого з осіб, які були ціллю кіберзлочинців. Разом з тим у ФБР заявили, що більшість із них "головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності".

Зазначається, що хакери також намагалися скопіювати "певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду".

У ФБР припускають, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати програми, як підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Вони надають американським розвідслужбам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому, що вони "є агентами іноземної держави".

В публікації AP звертається увага, що дане попередження надійшло після кількох резонансних хакерських атак, які американська влада пов'язала з Китаєм.

Спецслужби США додають, що це були спроби викрасти технологічну та урядову інформацію, а також цілю кіберзлочинців була "життєво важлива інфраструктура, як-от електромережа".

Китайські кібератаки на країни Заходу

Нагадаємо, у травні Державний департамент США попередив, що Китай здатний здійснити кібератаки на критично важливу інфраструктуру. Зокрема можуть постраждати нафто- та газопроводи, а також залізничні системи.

Перед тим повідомлялося, що підтримувана урядом Китаю група Volt Typhoon здійснила кібератаку на критичну інфраструктуру острова Гуам, де знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС "Andersen".

Тут варто нагадати, що за даними західних ЗМІ, уряд США ще минулого року розпочав операцію з боротьби з поширеною китайською хакерською операцією, яка скомпрометувала тисячі пристроїв, підключених до інтернету. Представників американської розвідки особливо занепокоїла хакерська група Volt Typhoon.

Додамо, у березні 2023-го стало відомо про те, що віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.

Перед тим, у грудні 2023 року, пов'язані з РФ і Китаєм хакери зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт Великої Британії. А у липні минулого року китайські хакери зламали електронну пошту посла США в Пекіні.

Додамо, 6 лютого нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен у своєму звіті публічно приписала Китаю кібершпигунство проти Нідерландів. Після того у посольстві Китаю в Нідерландах відкинули причетність Пекіна до відповідних дій.