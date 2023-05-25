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Підтримувані Китаєм хакери атакували критичну інфраструктуру США

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Четвер 25 травня 2023 03:40
Підтримувані Китаєм хакери атакували критичну інфраструктуру США Фото: хакер атакував критичну інфраструктуру США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хакерская группа Volt Typhoon, спонсорована китайською державою здійснила кібератаку на критичну інфраструктуру в Гуамі, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У західній частині Тихого океану, на острові Гуам знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС "Andersen", яка є ключовою для реагування на будь-який конфлікт в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Корпорація Microsoft, 24 травня, заявила з "помірною впевненістю", що группа Volt Typhoon "спрямована на розвиток можливостей, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз".

Зазначається, що компанія веде зловмисну ​​діяльність, яку спонсорує Китай, яка спрямована на критичну інстратруктуру в США, зокрема острова Гуам.

Раніше у США зламали дані 237 тисяч державних службовців. Йдеться про нинішніх і колишніх працівників федерального уряду. Витік стався у Департаменті транспорту.

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