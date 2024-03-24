Віцепрем’єр Британії звинуватив Китай у кібератаках на британських політиків: ЗМІ

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на газету The Times, яка своєю чергою посилається на неназвані джерела, пише, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків —членами Міжпарламентського альянсу з Китаю.

Кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії, написала Times.

Представник уряду відмовився від коментарів газеті.

Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.

Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках..