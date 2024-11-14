Расследование ФБР выявило шпионскую кибероперацию Китая против чиновников и политиков США

Американское Федеральное бюро расследования (ФБР) раскрыло попытки китайского правительства с помощью кибершпионажа сломать телекоммуникационные сети США. Данная "широкая и значительная" кампания кибератак была направлена на похищение информации у чиновников и политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным ФБР, федеральной службы кибербезопасности и инфраструктуры Агентства безопасности США, связанные с Пекином хакеры взломали сети "нескольких" телекоммуникационных компаний, чтобы получить записи о звонках клиентов, и доступ к частным сообщениям "ограниченного количества лиц".

Американские расследователи при этом не уточнили имен никого из лиц, являвшихся целью киберпреступников. Вместе с тем в ФБР заявили, что большинство из них "главным образом вовлечены в правительственную или политическую деятельность".

Отмечается, что хакеры также пытались скопировать "определенную информацию, которая являлась предметом запросов правоохранительных органов США согласно постановлениям суда".

В ФБР предполагают, что хакеры, возможно, пытались скомпрометировать программы, подпадающие под действие Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Они предоставляют американским разведслужбам широкие полномочия следить за сообщениями лиц, подозреваемых в том, что они "являются агентами иностранного государства".

В публикации AP обращается внимание, что данное предупреждение последовало после нескольких резонансных хакерских атак, которые американские власти связали с Китаем.

Спецслужбы США добавляют, что это были попытки похитить технологическую и правительственную информацию, а также целью киберпреступников была "жизненно важная инфраструктура, например электросеть".

Китайские кибератаки на Западе

Напомним, в мае Государственный департамент США предупредил, что Китай способен осуществить кибератаки на критически важную инфраструктуру. В частности, могут пострадать нефте- и газопроводы, а также железнодорожные системы.

Перед этим сообщалось, что поддерживаемая правительством Китая группа Volt Typhoon осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру острова Гуам, где находятся основные военные объекты США, в том числе база ВМС "Andersen".

Тут следует напомнить, что по данным западных СМИ, правительство США еще в прошлом году начало операцию по борьбе с распространенной китайской хакерской операцией, которая скомпрометировала тысячи устройств, подключенных к интернету. Представителей американской разведки особенно обеспокоила хакерская группа Volt Typhoon.

Добавим, в марте 2023-го стало известно о том, что вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден заявил парламенту, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков.

Перед этим, в декабре 2023 года, связанные с РФ и Китаем хакеры взломали самый опасный ядерный объект Великобритании. А в июле прошлого года китайские хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине.

Добавим, 6 февраля нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в своем отчете публично приписала Китаю кибершпионаж против Нидерландов. После этого в посольстве Китая в Нидерландах отвергли причастность Пекина к таким действиям.