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Розслаблятися не можна. Гуменюк розповіла, чи загрожують Миколаєву "Гради" та "Смерчі"

Фото: Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили правий берег Дніпра у Херсонській області, проте загроза ворожих обстрілів Миколаєва залишається.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на слова керівниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Журналіст поставив Гуменюк питання, чи загрожують ще Миколаєву "Гради" та "Смерчі" противника.

"Абсолютне виключення ще неможливе, оскільки залишаються ті самі географічні особливості області, які ще не звільнені, там триває робота. Тому розслаблятися ще не можна, хоча вже передихнути часом миколаївцям вдається", - сказала вона.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталія Кім заявив, що ЗСУ деокупували всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро. В окупації залишається лише Кінбурнська коса.

Він також розповідав, що наразі на звільнених територіях Миколаївської області відсутні вода, світло і зв'язок.

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МиколаївВійна Росії проти України