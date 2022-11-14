Расслабляться нельзя. Гуменюк рассказала, угрожают ли Николаеву "Грады" и "Смерчи"

Журналист поставил Гуменюк вопрос, угрожают ли еще Николаеву "Грады" и "Смерчи" противника.

"Абсолютное исключение еще невозможно, поскольку остаются те же географические особенности области, которые еще не освобождены, там продолжается работа. Поэтому расслабляться еще нельзя, хотя уже передохнуть временем николаевцам удается", - сказала она.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталия Ким заявил, что ВСУ деоккупировали всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр. В оккупации остается только Кинбурнская коса.

Он также рассказывал, что в настоящее время на освобожденных территориях Николаевской области отсутствуют вода, свет и связь.

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