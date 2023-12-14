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Розширення посилює континент, Європейський союз повинен бути готовим до цього, - Мацола

Фото: Роберта Мецола, голова Європейського парламенту (wikimedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Позиція Європейського парламенту чітка - розширення посилює континент. Водночас важливо бути готовим змінюватись й самим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейського парламенту Роберту Мецолу під час саміту ЄС.

Як відзначила Мецола, розширення Європейського союзу (ЄС) приносить користь суспільству та народам, оскільки є інвестицією в мир та безпеку. Водночас в цьому процесі важливо бути готовим не лише до розширення блоку, але й до особистих змін.

"Також ми прискорюємо дискусії стосовно того, як має виглядати ЄС у майбутньому, як нам функціонувати та ухвалювати рішення. Ми не можемо ставити під загрозу нашу здатність діяти. І я звертаюся до Європейської ради, щоб ця дискусія відбулася", - заявила голова Європейського парламенту. 

Саміт Європейського союзу 

Сьогодні, 14 грудня, стартував перший день саміту лідерів країн ЄС. Очікується, що під час засідання порушать питання щодо перспектив інтеграції України, Молдови й Грузії до союзу. Угорщина, зі свого боку, ймовірно, блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою нашої країни.

Як пише Politico, президент Володимир Зеленський звернеться до лідерів країни ЄС в режимі відеоконференції під час саміту.

Вчора, 13 грудня, депутати Європейського парламенту закликали Єврораду розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Більше про те, чого очікувати від саміту ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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