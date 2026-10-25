Розробка показала 93% успіху: чому Україна не запустила свою вакцину проти Covid-19

Як працював прототип вакцини

Для створення вакцини дослідники використали дріжджі Komagataella phaffii. Вони розмістили на поверхні дріжджових клітин фрагмент білка шипа SARS-CoV-2, який відповідає за зв’язування з клітинами людини.

Після інактивації дріжджів шляхом прогрівання препарат був готовий до перорального застосування.

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За словами Дмитрука, виробництво вакцини можна було відносно легко масштабувати, а її зберігання та транспортування не потребували особливих умов, як у випадку з РНК-вакцинами.

Прототип випробували на мишах. Результати показали, що сироватка крові імунізованих тварин містила антитіла з високою нейтралізувальною активністю - 93%.

Однак позитивні результати на тваринах ще не означають, що препарат можна застосовувати людям. Для цього розробка мала пройти подальші доклінічні та клінічні дослідження, які потребували значного фінансування.

"Випробування потребує значних коштів, причому позитивний результат не гарантований", - зазначив Дмитрук, пояснюючи, чому більшість розробок не доходить до стадії готового продукту.

Наприкінці 2021 року проєкт завершили, оскільки подальші дослідження потребували значних коштів, а на той час уже з’явилися схвалені вакцини.

Чому складно створити вакцину в Україні

За словами науковця, розробити власну вакцину для людей в Україні складно передусім через високу вартість досліджень і конкуренцію на світовому ринку.

"За роки незалежності Україна не вивела на ринок жодної самостійно розробленої вакцини для людей", - сказав Дмитрук.

Водночас він вважає реалістичнішим напрямом розробку ветеринарних вакцин. На це є попит, а процес розробки та реєстрації таких препаратів простіший, потребує менше часу й коштів. Крім того, у цьому зацікавлений агробізнес.

"Наші розробки могли б значно швидше знайти практичне застосування саме у ветеринарії", - підсумував директор Інституту біології клітини НАН України.