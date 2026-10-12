Поставки вакцин проти грипу затримуються: у ЦГЗ пояснили причини та терміни

В Україні відзначають запізнення поставок вакцини проти грипу в сезоні 2026–2027 років. Затримка пов'язана з оновленням рекомендацій ВООЗ та перебудовою виробництва, і така ситуація спостерігається у низці країн Європи.

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповіли в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ).

Чому затримується поставка вакцин

За даними ЦГЗ, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо складу вакцини на сезон 2026-2027 років за всіма трьома компонентами, аби вона відповідала вірусам, які циркулюватимуть у Північній півкулі. Через це виробникам довелося перебудовувати виробничі процеси.

На строки поставки вплинула сукупність чинників:

складнощі виробництва оновлених сезонних препаратів;

пізніша доступність матеріалів та реагентів для контролю якості;

окремі виробничі труднощі щодо деяких препаратів.

У ЦГЗ наголошують, що затримка виникла не лише в Україні. Про перенесення поставок вакцин (у деяких випадках на листопад) повідомляють Нідерланди, Норвегія, Данія та Ірландія.

Ситуація в Україні та як придбати вакцину

В Україні поставки від виробників поки не відбулося, однак триває робота для її якнайшвидшої організації. Точні терміни та обсяги поставок обіцяють оголосити одразу після їх підтвердження.

У Центрі громадського здоров'я уточнили, що вакцинація проти грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Відповідно, кожен бажаючий зможе придбати її в аптеці для себе чи близьких одразу після надходження у продаж.

Чи варто робити щеплення пізніше

Рекомендація вакцинуватися залишається актуальною протягом усього епідсезону. Імунний захист формується приблизно за два тижні після щеплення, а пік захворюваності минулого сезону припав лише на лютий.

До моменту надходження вакцин у ЦГЗ закликають дотримуватися інших ефективних заходів профілактики.