Ефект триває вже 5 років: технологія вакцин від COVID-19 показала успіх у боротьбі з раком

Лікарські засоби, створені на основі технології мРНК, завдяки якій вакцинивід COVID-19 з’явилися на ринку за рекордно короткий час, демонструють стійку ефективність у боротьбі з раком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що помітні прориви у сфері розробки вакцин від раку, яка вважається одним із найдинамічніших напрямків онкологічних досліджень, відбуваються на тлі того, як американські урядовці надсилають суперечливі сигнали щодо переваг та безпеки цієї технології.

Цього місяця на засіданні Американського товариства клінічних онкологів у Чикаго було представлено понад 130 досліджень, присвячених вакцинам від раку.

На засіданні були присутні провідні розробники вакцин, зокрема компанії BioNTech, Moderna, Merck та Pfizer.

Компанії тестують препарати на основі мРНК у дев'яти великих і середніх клінічних випробуваннях щодо раку легенів, нирок, сечового міхура та підшлункової залози, і, можливо, вже цього року отримають перші результати свого великого підтверджувального випробування щодо меланоми.

Reuters зазначає, що онкологічні мРНК-вакцини розробляються як індивідуалізоване лікування: у пацієнта беруть зразок пухлини, визначають унікальні мутації та створюють мРНК-вакцину персонально під його хворобу, щоб запобігти рецидиву.

Тому, хоча скорочення федеральних грантів у США створює перешкоди для академічних інститутів, великі фармацевтичні компанії рухають технологію вперед у глобальному масштабі, зокрема нарощуючи випробування в Європі та Азії.

Від раннього відкриття до потенційного прориву

Десять років тому лікар Вінод Балачандран із Онкологічного центру Слоуна-Кеттерінга (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) став одним із перших вчених, які розгледіли потенціал мРНК для лікування навіть найсмертоносніших видів раку.

Він помітив, що в рідкісних випадках деяким пацієнтам вдавалося вижити після раку підшлункової залози - хвороби, яку вчені вважали "невидимою" для імунної системи.

Дослідження показали, що в цих випадках імунна система пацієнтів була здатна розпізнавати та атакувати їхні пухлини. Питання полягало в тому, як зробити це явище масовим.

Балачандран вважав, що мРНК, яку можна виготовити дуже швидко, можна використовувати для створення персоналізованих вакцин на основі специфічних мутацій, виявлених виключно в пухлинах пацієнтів після хірургічного втручання.

У грудні 2019 року стартувала 1-ша фаза клінічних випробувань за участю 16 пацієнтів. Під час дослідження тестували комбінацію хіміотерапії, імунотерапевтичного препарату Tecentriq від компанії Roche та виготовленої на замовлення мРНК-вакцини від BioNTech, яка була націлена на мутовані білки на основі індивідуальних пухлин пацієнтів.

На засіданні Американської асоціації досліджень раку у квітні Балачандран повідомив, що з восьми пацієнтів із раком підшлункової залози, чия імунна система зреагувала на вакцину, семеро залишалися живими через шість років.

Зараз триває глобальне дослідження 2-ї фази за участю 260 пацієнтів, мета якого - підтвердити ці результати.

Препарат вводиться внутрішньовенно з метою швидко стимулювати імунну систему на боротьбу зі швидкорослим раком мозку, 5-річна виживаність при якому становить менше 7%.