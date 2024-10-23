Розрив в снарядах між РФ та Україною рекордно скоротився: скільки було і скільки стало

"Забезпечення боєприпасами можна оцінювати так. Якщо говорити, наприклад, про артилерійські боєприпаси, то на початку року співвідношення пострілів (в українських та в окупаційних військ, - ред) складало 1 до 7, 1 до 8, а то й більше в деякі місяці. Станом на початок літа це співвідношення було 1 до 3. Зараз це співвідношення складає приблизно 1 до 2", - розповів він.

За словами заступника міністра, свою роль у цьому відіграло вдале нанесення Силами оборони ударів по складах з боєприпасами Росії.

"Росіяни фактично не мають обмежень у використанні артилерійських боєприпасів. Вони витрачають колосальну кількість снарядів, танків, солдатів. Однак важливу роль відіграє не лише кількісне співвідношення боєприпасів, зокрема артснарядів", - зазначив Гаврилюк.

На його думку, на результат суттєво впливає навченість розрахунків, їхній бойовий досвід, тактико-технічні характеристики артсистем.

"Західні системи влучніші, далекобійніші. За рахунок цього ми знищуємо цілі, витрачаючи менше снарядів", - констатував представник Міноборони.