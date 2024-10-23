Разрыв в снарядах между РФ и Украиной рекордно сократился: сколько было и сколько стало

"Обеспечение боеприпасами можно оценивать так. Если говорить, например, об артиллерийских боеприпасах, то в начале года соотношение выстрелов (у украинских и у оккупационных войск, - ред) составляло 1 к 7, 1 к 8, а то и больше в некоторые месяцы. По состоянию на начало лета это соотношение было 1 к 3. Сейчас это соотношение составляет примерно 1 к 2", - рассказал он.

По словам замминистра, свою роль в этом сыграло удачное нанесение Силами обороны ударов по складам с боеприпасами России.

"Россияне фактически не имеют ограничений в использовании артиллерийских боеприпасов. Они тратят колоссальное количество снарядов, танков, солдат. Однако немаловажную роль играет не только количественное соотношение боеприпасов, в частности, артснарядов", - отметил Гаврилюк.

По его мнению, на результат оказывает существенное влияние обученность расчетов, их боевой опыт, тактико-технические характеристики артсистем.

"Западные системы более меткие, дальнобойные. За счет этого мы уничтожаем цели, тратя меньше снарядов", - констатировал представитель Минобороны.