Космос без контролю людини: як ШІ змінить правила дослідження Всесвіту

У космосі ШІ може діяти без контролю людини - і це вже не питання зручності, а необхідність. Через величезні відстані та затримки зв’язку автономні системи стають ключовими для космічних місій, де чекати на рішення із Землі часто просто неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Futura .

Повна автономія та три фундаментальні злами

У безекіпажних місіях ШІ вже функціонує з високим рівнем автономії, однак у майбутньому пристрої зможуть самостійно готувати бази на Місяці та Марсі до прибуття перших астронавтів.

Науковці виділяють три ключові злами традиційного підходу.

Які саме?

Перехід від інструмента до когнітивного партнера: машина перестає бути просто беззаперечним виконавцем команд із Землі і стає повноцінним колегою, здатним мислити разом із людьми або замість них.

Повна операційна автономія: усувається потреба передавати кожен маневр через мільйони миль порожнього простору - системи на борту діють у реальному часі без очікування вказівок.

Наука під проводом ШІ: системи переходять від виконання чужих розрахунків до формування власних гіпотез, планування експериментів та пошуку слідів життя.

Завдяки розвитку зрозумілого штучного інтелекту (Explainable AI), який пояснює логіку рішень, рівень довіри до машин зростає. Це дозволить передати їм повне управління навіть у найвідповідальніших сценаріях.

Виклики та перспективи

Науковці переконані, що зовсім скоро ШІ залучатимуть для прогнозованого обслуговування апаратів, забезпечення автономної життєдіяльності на інших планетах і надання медичної допомоги за межами Землі.

У більш віддаленому майбутньому очікується використання роїв роботів, координованих ШІ, та створення автономних міжзоряних зондів.

Попри масштабні перспективи, розробники зіштовхуються із суттєвими проблемами:

Обмежений обсяг даних для навчання систем у специфічних космічних умовах;

Вимоги абсолютної надійності обладнання та ПЗ;

Складність розуміння внутрішніх процесів ШІ у міру зростання його потужності;

Етичні та філософські питання щодо ролі людини у дослідженнях, керованих машинами.

З усім тим, розвиток автономних систем фундаментально змінює концепцію космічних експедицій, перетворюючи їх із місій, координованих людьми, на проєкти, спроєктовані та реалізовані виключно ШІ.