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Уперше в історії: комета змінила напрямок обертання після зближення із Сонцем

08:11 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Уперше в історії: комета змінила напрямок обертання після зближення із Сонцем Вчені зафіксували унікальну аномалію комети 41P (колаж: РБК-Україна)
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Астрономи виявили унікальне явище у Сонячній системі: комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák через потужні викиди газів не лише різко сповільнила своє обертання, а й повністю змінила його напрямок на протилежний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura.

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Комета 41P обертається навколо Сонця приблизно раз на 5 років, а діаметр її ядра становить лише близько 1 кілометра.

У 2017 році, після зближення із Сонцем, наземні телескопи та космічна обсерваторія Swift зафіксували незвичну зміну: комета почала обертатися втричі повільніше.

Однак повторний перегляд знімків телескопа Hubble за грудень 2017 року через архів Mikulski Archive for Space Telescopes показав винятковий результат:

  • Комета не просто зупинилася, а почала обертатися у зворотний бік;
  • Причиною стали нерівномірні реактивні струмені газу, які утворилися через сублімацію льоду під дією сонячного тепла;
  • Газові викиди спрацювали як маленькі двигуни, повністю змінивши кінематику крижаного тіла.

За словами професора Девіда Джувітта з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, це перший зафіксований в історії науки випадок зміни напрямку обертання комети.

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Загроза самознищення: як відбувається еволюція малих тіл?

Через надзвичайно малий розмір ядро 41P є вкрай вразливим до відцентрових сил. Вчені вважають, що бурхлива активність і зміна напрямку обертання можуть розірвати крижане тіло на частини.

Комета має довгу та цікаву історію відкриттів: її незалежно знаходили астрономи Горас Тутл у 1858 році, Мішель Джакобіні у 1907 році та Любор Кресак у 1951 році. Далі спостереження науковців поєднали в єдину орбіту.

Тепер же небесне тіло надає астрономам унікальні дані про те, як внутрішня активність дестабілізує малі тіла та чому деякі з них зрештою самознищуються під час подорожей нашою планетарною системою.

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