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Зеленський назвав умову просування на фронті: поки цього не буде, будемо стояти або втрачати

Київ, Неділя 25 лютого 2024 17:56
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Зеленський назвав умову просування на фронті: поки цього не буде, будемо стояти або втрачати Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники зможуть знову відтіснити російських окупантів, коли перевага ворога в артилерії значно зменшиться. В іншому випадку доведеться стояти в обороні чи втрачати території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що інтенсивність застосування артилерії з боку росіян наприкінці минулого року та на початку цього була 1 до 12.

За словами Зеленського, зараз перевага ворога зменшилася, але все ще суттєва - 1 до 7.

"Нам треба знову прийти до того, коли в нас були контрнаступальні дії, де ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. Тоді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми будемо або стояти, або втрачати по 150-100 метрів", - додав президент.

Нестача артилерійських снарядів

Нагадаємо, Україна відчуває дефіцит артилерійських снарядів. Це прямо впливає ситуацію на фронті.

Нещодавно українським захисникам довелося відступити з Авдіївки. Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби партнери вчасно надали нашій країні достатню кількість снарядів, то відступати не довелося б.

Минулого тижня президент Чехії Петр Павел розповів, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів. Але для їх передачі нашим захисникам потрібне фінансування.

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