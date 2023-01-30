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Не розрахували: окупант поскаржився, що їх позиції обстрілюють свої ж (перехоплення)

Фото: окупант поскаржився, що їх позиції обстрілюють свої ж (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують скаржитись своїм рідним та знайомим на жахливі умови та постійні обстріли на лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, вони знаходять під постійними обстрілами зі сторони українських військових. Іноді вони настільки потужні, що не витримують навіть танки. Окрім того, він скаржиться на відсутність їжі та води. Він розповідає, що всім байдуже на те, які у них умови.

У розмові з товаришем він розповів, що його командування було поранене. Він сказав, що дуже часто їх обстрілюють свої ж, тому, що не можуть розрахувати відстань до позицій українських військових.

Нагадаємо, ще 15 січня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що ліквідацію ув'язнених у лавах ПВК “Вагнера” завершено на 77%.

Також ми писали, що, за інформацією The New York Times, за останні кілька місяців цвинтар ПВК "Вагнера" збільшився у кілька разів.

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