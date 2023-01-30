Не розрахували: окупант поскаржився, що їх позиції обстрілюють свої ж (перехоплення)

За словами окупанта, вони знаходять під постійними обстрілами зі сторони українських військових. Іноді вони настільки потужні, що не витримують навіть танки. Окрім того, він скаржиться на відсутність їжі та води. Він розповідає, що всім байдуже на те, які у них умови.

У розмові з товаришем він розповів, що його командування було поранене. Він сказав, що дуже часто їх обстрілюють свої ж, тому, що не можуть розрахувати відстань до позицій українських військових.