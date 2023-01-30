Не рассчитали: оккупант пожаловался, что их позиции обстреливают свои же (перехват)

По словам оккупанта, они находят под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Иногда они настолько мощны, что даже танки не выдерживают. Кроме того, он жалуется на отсутствие пищи и воды. Он рассказывает, что всем безразлично то, какие у них условия.

В разговоре с товарищем он рассказал, что его командование было ранено. Он сказал, что очень часто их обстреливают свои, так как не могут рассчитать расстояние до позиций украинских военных.