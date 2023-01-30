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Не рассчитали: оккупант пожаловался, что их позиции обстреливают свои же (перехват)

Фото: оккупант пожаловался, что их позиции обстреливают свои же (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные продолжают жаловаться своим родным и знакомым на ужасающие условия и постоянные обстрелы на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, они находят под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Иногда они настолько мощны, что даже танки не выдерживают. Кроме того, он жалуется на отсутствие пищи и воды. Он рассказывает, что всем безразлично то, какие у них условия.

В разговоре с товарищем он рассказал, что его командование было ранено. Он сказал, что очень часто их обстреливают свои, так как не могут рассчитать расстояние до позиций украинских военных.

Напомним, еще 15 января советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ликвидация заключенных в рядах ППК "Вагнера" завершена на 77%.

Также мы писали, что, по информации The New York Times, за последние несколько месяцев кладбище ПВК "Вагнера" увеличилось в несколько раз.

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