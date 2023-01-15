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Подоляк про ліквідацію зеків ПВК "Вагнера": завершено на 77%

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Київ, Неділя 15 січня 2023 18:43
Подоляк про ліквідацію зеків ПВК "Вагнера": завершено на 77% Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

ПВК "Вагнера" за спрощеною "процедурою" набрала у своє угруповання понад 38 тисяч російських зеків. Вже 77% їх ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Про якість російської "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді. ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз - 77%.", - написав він.

Нагадаємо, раніше Генштаб України повідомив, що Росія намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат. Для цього в так званій ДНР проводять заклик ув'язнених.

Крім того, раніше в мережі з'явилося відео, на якому засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує ув'язнених із РФ, щоб кинути на війну з Україною.

За даними військової розвідки, на території Донбасу окупанти створили цілий табір для тренування та утримання мобілізованих зеків.

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Ірина Подоляк ПВК Вагнера Війна Росії проти України
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