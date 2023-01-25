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Кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці, - NYT

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Росія, Середа 25 січня 2023 15:43
Кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці, - NYT Фото: кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

За останні декілька місяців територія, яку ПВК "Вагнера" використовує як місце поховання для найманців, збільшилась у декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Мова йде про кладовище у станиці Бакинська Краснодарського краю. Згідно з супутниковими знімками, воно збільшилося в 7 разів. Як зазначають у виданні, збільшення цвинтаря свідчить про те, що українські військові завдають значних ударів по вагнерівцях.

"На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців "Вагнера", і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому", - пише видання.

Відзначається, що збільшення поховань збігається з датами, коли найманці намагались наступати на сході України і закріплювати там свої позиції.

Кількість могил на кладовищі ПВК &quot;Вагнера&quot; зросла в 7 раз за 2 місяці, - NYTФото: кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці (nytimes.com)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що із 50 тисяч найманців, яких засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назбирав по тюрмах РФ, на фронті в Україні залишилась лише приблизно п'ята частина.

Нагадаємо, Росія вже відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, але це ніяк не змінило ситуації на полі бою.

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