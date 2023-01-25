Кількість могил на кладовищі ПВК "Вагнера" зросла в 7 раз за 2 місяці, - NYT

За останні декілька місяців територія, яку ПВК "Вагнера" використовує як місце поховання для найманців, збільшилась у декілька разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times .

Мова йде про кладовище у станиці Бакинська Краснодарського краю. Згідно з супутниковими знімками, воно збільшилося в 7 разів. Як зазначають у виданні, збільшення цвинтаря свідчить про те, що українські військові завдають значних ударів по вагнерівцях.

"На супутниковому знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань у районі цвинтаря, де ховають бійців "Вагнера", і ця кількість збільшилася майже у 7 разів порівняно з тим, що було видно на супутникових знімках лише два місяці тому", - пише видання.

Відзначається, що збільшення поховань збігається з датами, коли найманці намагались наступати на сході України і закріплювати там свої позиції.