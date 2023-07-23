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Розпрощається з пташками. Маск найближчим часом змінить логотип Twitter

Новость на русском →
Неділя 23 липня 2023 10:37
Розпрощається з пташками. Маск найближчим часом змінить логотип Twitter Фото: Ілон Маск, підприємець, засновник SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчим часом Twitter "розпрощається з усіма пташками" й отримає оновлений логотип.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт підприємця Ілона Маска.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма пташками", - написав Ілон Маск та додав, що "якщо сьогодні (23 липня, - ред.), ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".

Також через деякий час підприємець оприлюднив короткий відеоролик з великою літерою Х, не пояснивши його значення.

Варто нагадати про те, що раніше Маск вже змінював логотип бренду. На початку квітня Twitter на короткий час отримав в якості логотипа собаку, яка є символом криптовалюти Dogecoin.

Після такого "жарту" вартість Dogecoin зросла на 30% - з 7,7 цента до 10,2 цента.

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Twitter Илон Маск
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