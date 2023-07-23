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Распрощается с птичками. Маск в ближайшее время сменит логотип Twitter

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Воскресенье 23 июля 2023 10:37
Распрощается с птичками. Маск в ближайшее время сменит логотип Twitter Фото: Илон Маск, предприниматель, основатель SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшее время Twitter "распрощается со всеми птичками" и получит обновленный логотип.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт предпринимателя Илона Маска.

"И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками", - написал Илон Маск и добавил, что "если сегодня (23 июля, - ред.) вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его во всем мире".

Также через некоторое время предприниматель обнародовал короткий видеоролик с большой буквой Х, не объяснив его значение.

Стоит напомнить о том, что ранее Маск уже менял логотип бренда. В начале апреля Twitter на короткое время получил в качестве логотипа собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

После такой "шутки" стоимость Dogecoin выросла на 30% - с 7,7 цента до 10,2 цента.

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Twitter Илон Маск
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