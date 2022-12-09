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Розповідав про "русский мир" у мережах. СБУ повідомила про підозру ректору семінарії МП

Фото: СБУ повідомила про підозру ректору семінарії МП (сбу ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), який здійснював антиукраїнську діяльність. Він завів у соцмережах анонімний аккаунт і розповідав про "принади" "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті", - йдеться в повідомленні.

Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ МП в Україні. 9 грудня СБУ прийшла до одного з соборів Борисполя (Київська область).

Нагадаємо, в Україні до 12 років в'язниці засудили священника УПЦ МП, який передавав росіянам інформацію щодо позицій ЗСУ в Сєвєродонецьку.

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