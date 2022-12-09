Рассказывал о "русском мире" в сетях. СБУ сообщила о подозрении ректору семинарии МП

"Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении.

Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля по внутренней ситуации в Украине.

В настоящее время архиепископу поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.