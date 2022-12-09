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Рассказывал о "русском мире" в сетях. СБУ сообщила о подозрении ректору семинарии МП

Фото: СБУ сообщила о подозрении ректору семинарии МП (сбу ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП), осуществлявшему антиукраинскую деятельность. Он завел в соцсетях анонимный аккаунт и рассказывал о "прелестях" "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении.

Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля по внутренней ситуации в Украине.

В настоящее время архиепископу поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ МП в Украине. 9 декабря СБУ пришла в один из соборов Борисполя (Киевская область).

Напомним, в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили священника УПЦ МП, который передавал россиянам информацию о позициях ВСУ в Северодонецке.

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