Розподілив мільйони "бойових": замкомандиру частини у Львівській області оголосили підозру

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру начальнику штабу-першому заступнику командира військової частини за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.