ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Распределил миллионы "боевых": замкомандиру части во Львовской области объявили подозрение

Четверг 19 июня 2025 13:50
UA EN RU
Распределил миллионы "боевых": замкомандиру части во Львовской области объявили подозрение Фото: замкомандира части во Львовской области объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении начальнику штаба-первому заместителю командира воинской части по факту халатного отношения к военной службе.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый согласовал приказы о выплате 217 военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения за выполнение боевых задач. На основании этих приказов они получили по 100 тысяч грн "боевых", но фактически в это время находились в тыловом подразделении на Львовщине. Всего незаконно начислено и выплачено 35 млн грн.

Сейчас стороной обвинения подано ходатайство в суд об избрании для подозреваемого меры пресечения. Также прокуроры готовят гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.

Кроме того, в Кировоградской области детективы ГБР разоблачили депутата одного из городских советов на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

Также сообщается, что должностные лица Вооруженных сил Украины закупали запчасти к боевым самолетам с большой переплатой. В течение двух лет фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей, что нанесло госбюджету ущерб на 27,3 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Вооруженные силы Украины
Новости
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
РФ потеряла за сутки почти 1100 солдат и более сотни единиц автотехники, - Генштаб
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде