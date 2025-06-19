Распределил миллионы "боевых": замкомандиру части во Львовской области объявили подозрение

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении начальнику штаба-первому заместителю командира воинской части по факту халатного отношения к военной службе.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.