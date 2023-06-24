Розпочав збройне повстання. ISW проаналізували шанси бунту Пригожина у РФ

На думку аналітиків, повстання Пригожина навряд чи увінчається для нього успіхом.

З чого все почалося

Керівник "вагнерівців" поширив відео із пов'язаного з ВЧК каналу Telegram від 23 червня, в якому, як повідомляється, показано наслідки ракетного удару по тиловому табору його найманців.

Пригожин звинуватив Міноборони РФ у завданні цього удару. При цьому в ISW не можуть самостійно перевірити достовірність відео. Експерти припускають, що воно, можливо, було створено з інформаційною метою.

Потім Пригожин використав відео, щоб виправдати свою найвідвертішу риторичну ескалацію проти Міноборони РФ на сьогодні та заклик до дій проти відомства.

Пригожин стверджував, що "Рада вагнерівських командирів" прийняла рішення зупинити "зло, принесене військовим керівництвом", яке нехтує та губить життя десятків тисяч російських солдатів, маючи на увазі живу силу окупаційних військ в Україні.

Також "кухар Путіна" закликав росіян не чинити опір, зберігати спокій, залишатися у своїх будинках і попередив, що його найманці "розберуться" з тими, хто знищив російських солдатів. А потім пообіцяв повернутися на фронт до України.

Пригожин також звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в особистому плануванні операції зі знищення "вагнерівців", і заявив, що 25 тисяч його найманців готові діяти. Пізніше він опублікував аудіообіг, у якому уточнив свої попередні висловлювання і заявив, що жодного "перевороту" немає, а є "марш за справедливість".

Реакція Кремля

Російські сили внутрішньої безпеки активізувалися у відповідь на заяви Пригожина та можливі кроки "вагнерівців", насамперед у Москві та Ростові, і Кремль, схоже, виступає проти його дій, зазначається у звіті.

Кремлівські пропагандисти розповіли, що у Москві посилено заходи безпеки, і що про ситуацію піднято загони спеціальної поліції (ОМОН) та спеціального оперативного реагування (СОБР) Росгвардії.

Російські джерела опублікували кадри, на яких видно, як військова техніка рухається вулицями Москви.

РосЗМІ також повідомили, що військовослужбовці РФ та правоохоронні органи встановили військові пости та блокпости біля штабу Південного військового округу (ЮВО) у Ростові-на-Дону, а Російська служба Бі-бі-сі повідомила, що співробітники ФСБ та підрозділи СОБРу встановили блокпости на трасі Москва-Вороніж-Ростов.

Російський "воєнкор" також стверджував, що додатково активізувався загін спеціального призначення "Гром" МВС Росії.

Справа проти Пригожина в РФ

ФСБ та Антитерористичний комітет РФ порушили справи проти Пригожина. За словами Кремлівського прес-секретаря Дмитра Пєскова, диктатор Володимир Путін поінформований і знає про ситуацію.

"Екстрена активізація внутрішніх сил безпеки та пряма відповідь Кремля дозволяють припустити, що Кремль, швидше за все, не знав про дії Пригожина і явно виступає проти них", - йдеться у публікації.

Раніше того ж дня Пригожин створив інформаційні умови для цієї спроби, звинувативши Міноборони РФ та неназваних олігархів в обмані Путіна та російської громадськості з метою розпочати вторгнення Росії до України у 2022 році.

Розвінчання пропаганди РФ про "спецоперацію"

Пригожин опублікував інтерв'ю, в якому заявив, що Міноборони РФ навмисно ввело в оману російську громадськість і Путіна про підготовку українського наступу за підтримки НАТО в 2022 році і про посилення української агресії перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Пригожин стверджував, що ситуація на сході України 24 лютого 2022 нічим не відрізнялася від попередніх 8 років бойових дій. Також він припустив, що президент України Володимир Зеленський був готовий до переговорів із Кремлем, але російське керівництво відмовилося відмовитися від своїх максималістських позицій.

Пригожин звинуватив російське військове керівництво у розв'язанні повномасштабного вторгнення з метою самореклами і заявив, що Шойгу виступав за вторгнення, щоб досягти вищого звання та державних нагород.

Також "кухар Путіна" звинуватив російських олігархів у підтримці вторгнення в Україну з тих самих міркувань особистої вигоди. Пригожин стверджував, що російські олігархи хотіли, щоб Кремль призначив колишнього українського політика та союзника Кремля Віктора Медведчука новим президентом України після усунення українського уряду, щоб Медведчук розділив активи окупованих українських територій між олігархами.

В Інституті вивчення війни додають, що відмова Пригожина від виправдання війни не є відмовою від самого вторгнення, оскільки він стверджував, що напад на Україну - це "священна війна з тими, хто ображає російський народ".

Чи може бунт Пригожина в РФ стати успішним?

В ISW вважають, що нападки Пригожина на кремлівські виправдання війна, швидше за все, призначена для того, щоб узаконити потенційне усунення російської еліти безпеки та бізнесу від влади, не закликаючи до припинення путінської війни.

"Пригожин, швидше за все, має намір справді підняти збройний заколот проти Міноборони Росії, а не очікувати, що підтримка Кремля призведе до зміни керівництва Міноборони або лише до риторичної ескалації", - йдеться у звіті.

Також аналітики вважають, що Пригожин, можливо, сильно прорахувався і закликав до збройного заколоту, помилково вважаючи, що він отримає підтримку Путіна з огляду на минулі натягнуті стосунки керівника Кремля з Міноборони та Шойгу.

"Однак така непередбачена обставина є надзвичайно малоймовірною, враховуючи, що Путін останнім часом тісно пов'язаний з Міноборони, а реакція Кремля на позицію Пригожина досі свідчить про здивування та відсутність згоди з Пригожиним", - зазначається в публікації.

Загроза для Путіна

Таким чином, найімовірніше, що Пригожин повністю розраховує на те, що "вагнерівці" виступлять проти керівництва Міноборони РФ, і насильно усуне від влади командування ПВО в Ростові-на-Дону, але, можливо, й проти Москви.

"Очевидний початок збройного повстання Пригожиним є кульмінацією його кампанії щодо збереження контролю над своїми збройними силами, і він, ймовірно, розглядає повстання як екзистенційну спробу виживання", - кажуть експерти ISW.

Аналітики вважають, що навіть якщо ПВК "Вагнера" може реально загрожувати Міноборони РФ, малоймовірно, що Путін погодиться на успішну спробу Пригожина повалити МО.

Також експерти додають, що насильницьке повалення лоялістів Путіна, таких як Шойгу та Герасимов, завдасть непоправної шкоди стабільності передбачуваної влади Путіна, і керівник Кремля навряд чи погодиться на якесь збройне повстання, навіть якщо він підтримає тих, хто його очолює.

Ключові висновки

23 червня українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту.

23 червня російські сили завдали ще однієї серії ракетних та безпілотних ударів по Україні, насамперед по аеродрому у Хмельницькій області.

Війська РФ продовжували проводити обмежені наземні атаки в районі Куп'янська, а російські та українські війська продовжували зіткнення південніше Кремінної.

Підтверджених наземних атак російських військ у районі Бахмута не проводилося.

Російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.

Російські та українські сили продовжували наземні атаки в районі західного кордону Донецька та східної частини Запорізької області.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Суб'єкти РФ та ПВК "Вагнера" продовжують спроби приховати справжні масштаби втрат Росії та "вагнерівців" в Україні.

Українські офіційні особи повідомили, що російська та окупаційна "адміністрації" продовжують ігнорувати життя українських мирних жителів на окупованих територіях.

Скандал із Пригожиним у РФ

Увечері 23 червня Пригожин заявив, що армія РФ атакувала табір "Вагнера", через загибель "величезної кількості солдатів". У відповідь він пригрозив міністру оборони РФ Шойгу та іншому військовому керівництву помстою та заявив, що вирушає у "похід" на Ростов-на-Дону.

Пізніше Пригожин заявив, що його найманці вже входять до Ростова. Там на той момент було запроваджено план "Фортеця" і піднято по тривозі силовики. Також туди перекинули спецназівців із Москви.

Також ФСБ порушила кримінальну справу проти Пригожина, заявивши, що закликає до початку громадянського конфлікту.

Детальніше про події, що відбуваються в РФ, читайте в матеріалі РБК-Україна.