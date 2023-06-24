Начал вооруженное восстание. В ISW проанализировали шансы бунта Пригожина в РФ

По мнению аналитиков, восстание Пригожина вряд ли увенчается для него успехом.

С чего все началось

Руководитель "вагнеровцев" распространил видео из связанного с ВЧК канала Telegram от 23 июня, в котором, как сообщается, показаны последствия ракетного удара по тыловому лагерю его наемников.

Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении этого удара. При этом в ISW не могут самостоятельно проверить достоверность видео. Эксперты допускают, что оно, возможно, было создано в информационных целях.

Затем Пригожин использовал видео, чтобы оправдать свою самую откровенную риторическую эскалацию против Минобороны РФ на сегодняшний день и призыв к действиям против ведомства.

Пригожин утверждал, что "Совет вагнеровских командиров" принял решение остановить "зло, принесенное военным руководством", которое пренебрегает и губит жизни десятков тысяч российских солдат, имея в виду живую силу оккупационных войск в Украине.

Также "повар Путина" призвал россиян не сопротивляться, сохранять спокойствие, оставаться в своих домах и предупредил, что его наемники "разберутся" с теми, кто уничтожил российских солдат. А затем пообещал вернуться на фронт в Украину.

Пригожин также, в частности, обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в личном планировании операции по уничтожению "вагнеровцев", и заявил, что 25 тысяч его наемников готовы действовать. Позднее он опубликовал аудиообращение, в котором уточнил свои предыдущие высказывания и заявил, что никакого "переворота" нет, а есть "марш за справедливость".

Реакция Кремля

Российские силы внутренней безопасности активизировались в ответ на заявления Пригожина и возможных шагах "вагнеровцев", прежде всего в Москве и Ростове, и Кремль, похоже, выступает против его действий, отмечается в отчете.

Кремлевские пропагандисты рассказали, что в Москве усилены меры безопасности, и что о ситуации подняты отряды специальной полиции (ОМОН) и специального оперативного реагирования (СОБР) Росгвардии.

Российские источники опубликовали кадры, на которых видно, как военная техника движется по улицам Москвы.

РосСМИ также сообщили, что военнослужащие РФ и правоохранительные органы установили военные посты и блокпосты возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а Российская служба Би-би-си сообщила, что сотрудники ФСБ и подразделения СОБРа установили блокпосты на трассе Москва-Воронеж-Ростов.

Российский "военкор" также утверждал, что дополнительно активизировался отряд специального назначения "Гром" МВД России.

Дело против Пригожина в РФ

ФСБ и Антитеррористический комитет РФ возбудили дела против Пригожина. По словам Кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диктатор Владимир Путин проинформирован и знает о ситуации..

"Экстренная активизация внутренних сил безопасности и прямой ответ Кремля позволяют предположить, что Кремль, скорее всего, не знал о действиях Пригожина и явно выступает против них", - говорится в публикации.

Ранее в тот же день Пригожин создал информационные условия для этой попытки, обвинив Минобороны РФ и неназванных олигархов в обмане Путина и российской общественности с целью начать вторжение России в Украину в 2022 году.

Развенчание пропаганды РФ о "спецоперации"

Пригожин опубликовал интервью, в котором заявил, что Минобороны РФ намеренно ввело в заблуждение российскую общественность и Путина о готовящемся украинском наступлении при поддержке НАТО в 2022 году и об усилении украинской агрессии перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пригожин утверждал, что ситуация на востоке Украины 24 февраля 2022 года ничем не отличалась от предыдущих 8 лет боевых действий. Также он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский был готов к переговорам с Кремлем, но российское руководство отказалось отказаться от своих максималистских позиций..

Пригожин обвинил российское военное руководство в развязывании полномасштабного вторжения в целях саморекламы и заявил, что Шойгу выступал за вторжение, чтобы добиться более высокого звания и государственных наград.

Также "повар Путина" обвинил российских олигархов в поддержке вторжения в Украину из тех же соображений личной выгоды. Пригожин утверждал, что российские олигархи хотели, чтобы Кремль назначил бывшего украинского политика и союзника Кремля Виктора Медведчука новым президентом Украины после смещения украинского правительства, чтобы Медведчук разделил активы оккупированных украинских территорий между олигархами.

В Институте изучения войны добавляют, что отказ Пригожина от оправданий войны не являются отказом от самого вторжения, поскольку он утверждал, что нападение на Украину - это "священная война с теми, кто оскорбляет российский народ".

Может ли бунт Пригожина в РФ стать успешным?

В ISW считают, что нападки Пригожина на кремлевские оправдания война, скорее всего, предназначена для того, чтобы узаконить потенциальное отстранение российской элиты безопасности и бизнеса от власти, не призывая к прекращению путинской войны.

"Пригожин, скорее всего, намеревается действительно поднять вооруженный мятеж против Минобороны России, а не ожидать, что поддержка Кремля приведет к смене руководства Минобороны или только к риторической эскалации", - говорится в отчете.

Также аналитики полагают, что Пригожин, возможно, сильно просчитался и призвал к вооруженному мятежу, ошибочно полагая, что он получит поддержку Путина, учитывая прошлые натянутые отношения руководителя Кремля с Минобороны и Шойгу.

"Однако такое непредвиденное обстоятельство чрезвычайно маловероятно, учитывая, что Путин в последнее время более тесно связан с Минобороны, а реакция Кремля на позицию Пригожина до сих пор свидетельствует об удивлении и отсутствии согласия с Пригожиным", - указывается в публикации.

Угроза для Путина

Таким образом, наиболее вероятно, что Пригожин полностью рассчитывает на то, что "вагнеровцы" выступят против руководства Минобороны РФ, и насильственно отстранит от власти командование ЮВО в Ростове-на-Дону, но, возможно, и против Москвы.

"Очевидное начало вооруженного восстания Пригожиным является кульминацией его кампании по сохранению контроля над своими вооруженными силами, и он, вероятно, рассматривает восстание как экзистенциальную попытку выживания", - говорят эксперты ISW.

Аналитики полагают, что даже если ЧВК "Вагнера" может реально угрожать Минобороны РФ, маловероятно, что Путин согласится на успешную попытку Пригожина свергнуть МО.

Также эксперты добавляют, что насильственное свержение лоялистов Путина, таких как Шойгу и Герасимов, нанесет непоправимый ущерб стабильности предполагаемой власти Путина, и руководитель Кремля вряд ли согласится на какое-либо вооруженное восстание, даже если он поддержит тех, кто его возглавляет.

Ключевые выводы

23 июня украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта.

23 июня российские силы нанесли еще одну серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, в первую очередь по аэродрому в Хмельницкой области.

Войска РФ продолжали проводить ограниченные наземные атаки в районе Купянска, а российские и украинские войска продолжали боестолкновения южнее Кременной.

Подтвержденных наземных атак российских войск в районе Бахмута не проводилось.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на фронте Авдеевка - Донецк.

Российские и украинские силы продолжали наземные атаки в районе западной границы Донецка и восточной части Запорожской области.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Субъекты РФ и ЧВК "Вагнера" продолжают попытки скрыть истинные масштабы потерь России и "вагнеровцев" в Украине.

Украинские официальные лица сообщили, что российская и оккупационная "администрации" продолжают игнорировать жизнь украинских мирных жителей на оккупированных территориях.

Скандал с Пригожиным в РФ

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ атаковала лагерь "Вагнера", из-за гибели "огромное количество солдат". В ответ он пригрозил министру обороны РФ Шойгу и другому военному руководству местью и заявил, что отправляется в "поход" на Ростов-на-Дону.

Позже Пригожин заявил, что его наемники уже входят в Ростов. Там на тот момент был введен план "Крепость" и подняты по тревоге силовики. Также туда перебросили спецназовцев из Москвы.

Также ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, заявив, что он призывает к началу гражданского конфликта.

Детальнее о событиях, происходящих в РФ читайте в материале РБК-Украина.