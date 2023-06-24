Пригожин заявив, що його війська заходять в Ростов-на-Дону

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська перетнули кордон з РФ і наразі заходять в Ростов-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина.

Він заявив, що прикордонники не чинили опору та нібито "обіймались з найманцями". Також нібито не стали чинити опір солдати, яких МО РФ виставило на блокпости.

Пізніше Пригожин заявив, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов нібито дав команду підняти в повітря літаки і відкрити вогонь по колоні, яка буцімто рухалась серед цивільного населення. Але пілоти, як запевняє Пригожин, відмовились виконувати наказ.

Водночас, генпрокурор РФ Ігор Краснов доповів диктатору Володимиру Путіну про порушену кримінальну справу у зв'язку з спробою організації збройного заколоту, передає пропагандистське видання РІА Новини.

Скандал з Пригожиним

Нагадаємо, що 23 червня Пригожин заявив, що російська обстріляла позиції "Вагнера", що призвело до смерті "величезної кількості солдатів". Він пообіцяв помститися та вирушити разом з 25 тисячами найманців "розбиратися з беззаконням в армії".

У відповідь на це в Москві та Ростові-на-Дону введено план "Фортеця", там вивели на вулиці техніку і силовиків, а також будують на дорозі між містами блокпости.

В той же час ФСБ порушила кримінальну справу проти Пригожина, заявивши, що він закликає до початку громадянського конфлікту.

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