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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У розпочатій Путіним війні час на боці України, - прем'єр Швеції

Фото: прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повномасштабне вторгнення РФ може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці України.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Говорять, що (президент РФ Володимир – ред.) Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир – продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція та наші союзники мають продовжувати надавати широку фінансову та військову підтримку Україні, продовжувати посилювати тиск на РФ", - заявив прем'єр Швеції.

За його словами, війна в Україні ведеться на двох фронтах – українська оборонна війна проти російської агресії та окупації, а також російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу.

"Все вказує на те, що ми маємо бути готовими до затяжної війни. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон", - додав Крістерссон.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час переговорів з Крістерссоном закликав Швецію передати ЗСУ системи Archer та посилити можливості України у захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 та літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну постачанням ППО.

Після цього прем’єр-міністр Швеції заявив, що Україна може отримати САУ Archer.

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