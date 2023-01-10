У розпочатій Путіним війні час на боці України, - прем'єр Швеції

Повномасштабне вторгнення РФ може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці України.

"Говорять, що (президент РФ Володимир – ред.) Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир – продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція та наші союзники мають продовжувати надавати широку фінансову та військову підтримку Україні, продовжувати посилювати тиск на РФ", - заявив прем'єр Швеції.

За його словами, війна в Україні ведеться на двох фронтах – українська оборонна війна проти російської агресії та окупації, а також російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу.

"Все вказує на те, що ми маємо бути готовими до затяжної війни. Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон", - додав Крістерссон.