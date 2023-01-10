В начатой Путиным войне время на стороне Украины, - премьер Швеции

Полномасштабное вторжение РФ может перейти в затяжную войну, но в ней время полностью на стороне Украины.

"Говорят, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад в мир – продемонстрировать своими действиями, что время, наоборот, на стороне Украины. Швеция и наши союзники должны продолжать предоставлять широкую финансовую и военную поддержку Украине, продолжать усиливать давление на РФ", - заявил премьер Швеции.

По его словам, война в Украине ведётся на двух фронтах – украинская оборонная война против российской агрессии и оккупации, а также российская война на истощение против воли Украины к самозащите, и не в последнюю очередь – против единства Запада.

"Всё указывает на то, что мы должны быть готовы к затяжной войне. Стратегические цели России остаются неизменными, как и очевидная борьба Украины за свою свободу. Однако именно на стороне Украины закон", - добавил Кристерссон.