Швеція не проти передачі Україні САУ Archer. Їх просив Зеленський
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна може отримати САУ Archer.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
Прем'єр також зазначив, що минулого року Україна не отримала артилерійські установки, тому що зо його словами Archer не стояв на першому місці в списку бажань України. Проте під час конференції "Народ і оборона" в Селені Крістерссон заявив, що артилерійська система все ж може опинитися в Україні.
"Я весь час говорив, що ми достатньо сильні, щоб мати змогу зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, щойно ми її закінчимо", - сказав прем'єр.
За словами Крістерссона Archer залишається головним пріоритетом в допомозі Україні з боку Швеції.
Нагадаємо, під час звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Зеленський закликав передати ЗСУ системи Archer й посилити спроможності України в захисті неба зенітно-ракетними комплексами RBS-98 й літаками Gripen. Президент також закликав інших західних лідерів підтримати Україну поставками ППО.
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