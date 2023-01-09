Швеція не проти передачі Україні САУ Archer. Їх просив Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet .

Прем'єр також зазначив, що минулого року Україна не отримала артилерійські установки, тому що зо його словами Archer не стояв на першому місці в списку бажань України. Проте під час конференції "Народ і оборона" в Селені Крістерссон заявив, що артилерійська система все ж може опинитися в Україні.

"Я весь час говорив, що ми достатньо сильні, щоб мати змогу зробити внесок із такою передовою системою зброї. Ця робота триває, і я повернуся, щойно ми її закінчимо", - сказав прем'єр.