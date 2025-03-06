Розпочалася реєстрація на НМТ-2025: що потрібно знати

Сьогодні, 6 березня, розпочався основний період реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ), який триватиме до 3 квітня 2025 року. Усі бажаючі вступити до вищих навчальних закладів України повинні зареєструватися через спеціальний сервіс, доступний на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УЦОЯО .

Зареєструватися на НМТ можна за допомогою мобільного застосунку "Дія", який дозволяє автоматично заповнити основні дані з цифрового паспорта. Крім того, вступники можуть обрати традиційний спосіб - заповнити реєстраційну форму вручну через сервіс на сайті УЦОЯО. Після створення персонального кабінету необхідно виконати низку важливих дій.

Порядок реєстрації

Внесення особистих даних. Після створення кабінету вступник повинен вказати контактну інформацію, обрати свою категорію ("випускник поточного року" або "випускник минулих років"), а також надати відомості про заклад освіти, якщо він є випускником поточного року. Якщо необхідно, можна позначити, що вступник хоче пройти тестування під час додаткових сесій або потребує створення спеціальних умов для здачі НМТ.

Вибір предметів. У реєстраційній формі потрібно вибрати предмети, які вступник планує складати, а також населений пункт в Україні або за кордоном, де він буде знаходитися на момент проведення НМТ. Також треба вказати мову, якою буде проходити тестування.

Завантаження документів. У рамках реєстрації необхідно завантажити сканкопії або фотокопії відповідних документів. Вебсайт автоматично підкаже необхідні документи на основі введених даних. Серед основних документів:

документ про освіту (для цьогорічних випускників - довідка з місця навчання, що підтверджує завершення середньої освіти в 2025 році; для випускників минулих років - атестат, диплом про вищу або середню спеціальну освіту тощо);

довідка про мову навчання (для тих, хто бажає отримати завдання тесту мовою національної меншини);

медичний висновок для осіб з особливими освітніми потребами, які потребують спеціальних умов для проходження НМТ.

Підтвердження реєстрації. Після внесення всіх даних та завантаження необхідних документів вступнику потрібно підтвердити своє бажання взяти участь у тестуванні. Для цього треба натиснути відповідну кнопку в сервісі, що відправить інформацію та документи на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після завершення реєстрації вступники можуть перевірити статус своєї реєстрації і, за необхідності, внести корективи до 8 квітня 2025 року. Це дасть можливість уникнути помилок і затримок у процесі.

Як внести зміни до 8 квітня

Після надсилання реєстраційних даних та документів для участі у НМТ, вступникам важливо регулярно перевіряти інформацію в персональному кабінеті. Якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію надійде повідомлення про потребу виправити недоліки, потрібно якнайшвидше внести зміни

У повідомленні будуть зазначені конкретні недоліки, серед яких можуть бути:

надання недостовірної інформації;

ненадання або надання копій документів, що не відповідають вимогам;

неможливість створення спеціальних умов для проходження тесту, зазначених у медичному висновку.

Виправити помилки та повторно надіслати інформацію на перевірку можна до 8 квітня 2025 року. Тому важливо не зволікати з реєстрацією, щоб мати достатньо часу для усунення недоліків.

Зміни, які можна внести до 8 квітня:

навчальний предмет на вибір для проходження тестування;

місце перебування (населений пункт в Україні або за кордоном), де вступник буде під час проведення НМТ;

потреба в додаткових сесіях для проходження НМТ;

мова складання тесту з предметів математики, історії України, біології, географії, фізики або хімії.

Зміни, що потребують подання додаткових документів

Зміна мови тесту. Якщо вступник бажає пройти тестування не українською, а мовою корінного народу або національної меншини, необхідно подати до регламентної комісії довідку, що підтверджує факт навчання відповідною мовою, та заяву про внесення змін.

Зміна спецумов. У разі потреби в спеціальних умовах для проходження НМТ (для осіб з особливими освітніми потребами) вступнику необхідно подати медичний висновок і заяву для внесення змін.

Подання заяви. Заяву щодо зміни мови або спецумов можна подати особисто до регіонального центру оцінювання якості освіти або через електронну пошту з кваліфікованим електронним підписом. Це потрібно зробити не пізніше 8 квітня.

Рішення регламентної комісії. Рішення щодо допуску або недопуску до участі в НМТ на додаткових сесіях буде відображено в персональному кабінеті вступника. У разі недопуску, регіональний центр надсилає витяг з протоколу на електронну пошту вступника.

Вступники, які не змогли зареєструватися вчасно або мають питання щодо реєстрації, повинні звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Також можна отримати консультацію чи технічну допомогу в пункті реєстрації.

Як оскаржити відмову в реєстрації для участі в НМТ та скасувати реєстрацію

У разі відмови в реєстрації для участі в НМТ вступник має право оскаржити це рішення. Для цього необхідно подати апеляційну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти.

Заява щодо відмови в реєстрації повинна бути підписана особисто заявником і надіслана разом із копією витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання. Документи слід надіслати на електронну пошту Українського центру не пізніше ніж через 10-15 календарних днів з дня завершення періоду реєстрації. Дата подання заяви визначається за датою вхідного листа, зафіксованої в електронній скриньці.

Апеляційна комісія розгляне заяву протягом шести робочих днів. Про результати розгляду буде повідомлено протягом трьох робочих днів з дня ухвалення рішення. Витяг з протоколу буде надіслано на електронну адресу, зазначену в заяві.

Учасник НМТ, який бажає відмовитися від участі, може подати заяву про скасування реєстрації до відповідного регіонального центру. Заява повинна бути підписана заявником і подана разом із Сертифікатом. Якщо заява подається електронною поштою, на електронне зображення документа має бути накладено кваліфікований електронний підпис.

Заяви про скасування реєстрації приймаються до 17 квітня включно.