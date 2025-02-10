НМТ-2025: що учасникам потрібно знати про місце і час проведення

Дата, час та місце проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) будуть доступні в запрошеннях учасників, які можна буде знайти у персональних кабінетах з 4 травня для основних сесій. Учасникам слід самостійно потурбуватися, як дістатися до місця проведення тестування.

Про те, коли буде відомо місце і час проведення НМТ у 2025 році, у коментарі РБК-Україна розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

УЦОЯО повідомляє, що дата, час та місце НМТ будуть зазначені у запрошеннях, які розмістять у персональних кабінетах учасників на офіційному вебсайті УЦОЯО. Згідно з Календарним планом організації та проведення НМТ у 2025 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2024 року № 1806, запрошення для участі в основних сесіях НМТ будуть доступні з 4 травня 2025 року, а для додаткових сесій - з 11 липня 2025 року.

Чинні нормативно-правові акти не передбачають централізованого підвезення учасників до тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ). Відповідно до Порядку проведення національного мультипредметного тесту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2023 року № 1547, усі питання, пов'язані з доїздом до ТЕЦ, учасники вирішують самостійно. УЦОЯО у своїх інформаційних матеріалах, зокрема у запрошеннях, чітко повідомляє час і місце проведення НМТ, наголошуючи на забороні поширювати цю інформацію з огляду на безпекові ризики.

Учасникам рекомендується уважно стежити за оновленнями у своїх персональних кабінетах та заздалегідь планувати маршрут до місця проведення тестування.