Началась регистрация на НМТ-2025: что нужно знать

Сегодня, 6 марта, начался основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ), который продлится до 3 апреля 2025 года. Все желающие поступить в высшие учебные заведения Украины должны зарегистрироваться через специальный сервис, доступный на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО .

Зарегистрироваться на НМТ можно с помощью мобильного приложения "Дія", которое позволяет автоматически заполнить основные данные из цифрового паспорта. Кроме того, абитуриенты могут выбрать традиционный способ - заполнить регистрационную форму вручную через сервис на сайте УЦОКО. После создания персонального кабинета необходимо выполнить ряд важных действий.

Порядок регистрации

Внесение личных данных. После создания кабинета абитуриент должен указать контактную информацию, выбрать свою категорию ("выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет"), а также предоставить сведения о заведении образования, если он является выпускником текущего года. Если необходимо, можно обозначить, что поступающий хочет пройти тестирование во время дополнительных сессий или нуждается в создании специальных условий для сдачи УМТ.

Выбор предметов. В регистрационной форме нужно выбрать предметы, которые абитуриент планирует сдавать, а также населенный пункт в Украине или за рубежом, где он будет находиться на момент проведения НМТ. Также надо указать язык, на котором будет проходить тестирование.

Загрузка документов. В рамках регистрации необходимо загрузить сканкопии или фотокопии соответствующих документов. Вебсайт автоматически подскажет необходимые документы на основе введенных данных. Среди основных документов:

документ об образовании (для выпускников этого года - справка с места учебы, подтверждающая завершение среднего образования в 2025 году; для выпускников прошлых лет - аттестат, диплом о высшем или среднем специальном образовании и т.д.);

справка о языке обучения (для тех, кто желает получить задания теста на языке национального меньшинства);

медицинское заключение для лиц с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в специальных условиях для прохождения НМТ.

Подтверждение регистрации. После внесения всех данных и загрузки необходимых документов абитуриенту нужно подтвердить свое желание принять участие в тестировании. Для этого надо нажать соответствующую кнопку в сервисе, который отправит информацию и документы на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

После завершения регистрации поступающие могут проверить статус своей регистрации и, при необходимости, внести коррективы до 8 апреля 2025 года. Это даст возможность избежать ошибок и задержек в процессе.

Как внести изменения до 8 апреля

После отправки регистрационных данных и документов для участия в НМТ, абитуриентам важно регулярно проверять информацию в персональном кабинете. Если вместо сообщения об успешной регистрации поступит сообщение о необходимости исправить недостатки, нужно как можно быстрее внести изменения

В сообщении будут указаны конкретные недостатки, среди которых могут быть:

предоставление недостоверной информации;

непредоставление или предоставление копий документов, не соответствующих требованиям;

невозможность создания специальных условий для прохождения теста, указанных в медицинском заключении.

Исправить ошибки и повторно отправить информацию на проверку можно до 8 апреля 2025 года. Поэтому важно не медлить с регистрацией, чтобы иметь достаточно времени для устранения недостатков.

Изменения, которые можно внести до 8 апреля:

учебный предмет на выбор для прохождения тестирования;

место пребывания (населенный пункт в Украине или за рубежом), где абитуриент будет во время проведения НМТ;

потребность в дополнительных сессиях для прохождения НМТ;

язык сдачи теста по предметам математики, истории Украины, биологии, географии, физики или химии.

Изменения, требующие представления дополнительных документов

Изменение языка теста. Если поступающий желает пройти тестирование не на украинском, а на языке коренного народа или национального меньшинства, необходимо подать в регламентную комиссию справку, подтверждающую факт обучения на соответствующем языке, и заявление о внесении изменений.

Изменение спецусловий. В случае необходимости в специальных условиях для прохождения НМТ (для лиц с особыми образовательными потребностями) поступающему необходимо подать медицинское заключение и заявление для внесения изменений.

Подача заявления. Заявление об изменении языка или спецусловий можно подать лично в региональный центр оценивания качества образования или через электронную почту с квалифицированной электронной подписью. Это нужно сделать не позднее 8 апреля.

Решение регламентной комиссии. Решение о допуске или недопуске к участию в НМТ на дополнительных сессиях будет отражено в персональном кабинете абитуриента. В случае недопуска, региональный центр направляет выписку из протокола на электронную почту абитуриента.

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться вовремя или имеют вопросы по регистрации, должны обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Также можно получить консультацию или техническую помощь в пункте регистрации.

Как обжаловать отказ в регистрации для участия в НМТ и отменить регистрацию

В случае отказа в регистрации для участия в НМТ абитуриент имеет право обжаловать это решение. Для этого необходимо подать апелляционное заявление в Украинский центр оценивания качества образования.

Заявление об отказе в регистрации должно быть подписано лично заявителем и отправлено вместе с копией выписки из протокола заседания регламентной комиссии при региональном центре оценивания. Документы следует отправить на электронную почту Украинского центра не позднее чем через 10-15 календарных дней со дня завершения периода регистрации. Дата подачи заявления определяется по дате входящего письма, зафиксированной в электронном ящике.

Апелляционная комиссия рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней. О результатах рассмотрения будет сообщено в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. Выписка из протокола будет отправлена на электронный адрес, указанный в заявлении.

Участник НМТ, желающий отказаться от участия, может подать заявление об отмене регистрации в соответствующий региональный центр. Заявление должно быть подписано заявителем и подано вместе с Сертификатом. Если заявление подается по электронной почте, на электронное изображение документа должна быть наложена квалифицированная электронная подпись.

Заявления об отмене регистрации принимаются до 17 апреля включительно.