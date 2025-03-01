З 6 березня стартує реєстрація на НМТ-2025: що потрібно знати

Реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року триватиме з 6 березня до 3 квітня . У цей період вступники мають створити персональний кабінет та внести необхідні дані.

Про те, як зареєструватися для участі в НМТ розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Створення персонального кабінету

6 березня на сайті УЦОЯО стане доступним спеціальний сервіс для реєстрації. Вступники можуть створити персональний кабінет двома способами:

автоматично через "Дію" - персональні дані заповнюються автоматично після надсилання цифрового документа (ID-картки або закордонного паспорта);

самостійно через реєстраційний сервіс - необхідно вказати особисті дані вручну, вибрати тип документа, що посвідчує особу, та зазначити його реквізити.

Що потрібно вказати у персональному кабінеті

Реєстраційні дані - контактну інформацію, категорію вступника (випускник 2025 року або минулих років), інформацію про заклад освіти (для цьогорічних випускників).

Додаткові відмітки - потреба проходження НМТ під час додаткових сесій або створення спеціальних умов.

Вибір предмета - необхідно обрати навчальний предмет на вибір.

Локація складання тесту - населений пункт в Україні або за кордоном, де учасник планує перебувати під час НМТ.

Мова тестування - можливість складання окремих предметів мовою корінного народу або національної меншини.

Обов’язкові документи

Вступники мають завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів. Їх перелік формується автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних.

Випускники 2025 року мають подати довідку з місця навчання. У документі має бути чітко зазначено, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти в 2025 році. Якщо у довідці буде вказано іншу інформацію або відсутні дата й номер видачі, реєстрацію можуть скасувати.

Випускники минулих років можуть подати один із документів:

атестат про повну загальну середню освіту,

диплом молодшого спеціаліста,

диплом фахового молодшого бакалавра,

диплом про вищу освіту,

виписку з ЄДЕБО, яка підтверджує наявність одного з цих документів.

Випускники закордонних шкіл 2025 року повинні завантажити нотаріально засвідчений переклад довідки з навчального закладу, який підтверджує здобуття повної середньої освіти цього року.

Документи, що посвідчують особу:

паспорт громадянина України або інший документ;

у разі неможливості завантаження паспорта - витяг із ЄДДР чи довідка з реєстру територіальної громади.

Документ про РНОКПП:

картка платника податків, паспорт із внесеним номером або довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Документи можна завантажити у вигляді сканкопії або фотокопії. Також можливе передання цифрового документа через застосунок "Дія".

З детальними вимогами до сканкопій або фотокопій документа можна ознайомитися за посиланням.

Особливі категорії вступників

Вибір мови складання тесту - якщо учасник бажає складати окремі предмети мовою корінного народу, необхідно надати довідку про мову навчання.

Потреба в особливих умовах - для цього необхідний медичний висновок за формою №086-3/о.

Внесення змін до реєстраційних даних

Якщо вступник припустився помилки або потребує змін, він може подати відповідну заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. У разі ненадання необхідних документів або їх невідповідності вимогам буде запропоновано усунути недоліки до 8 квітня.

Реєстрація є обов’язковим етапом участі в НМТ. Вступникам рекомендується завчасно підготувати документи, щоб уникнути проблем із реєстрацією.