Розпізнає людей за 10 кілометрів: розвідники знищили російський комплекс "аванпост"

Як пише ГУР, в Росії спостережний комплекс називають "надійним сторожем кордонів".

"Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об’єктів та для ведення розвідки. Оптика, якою обладнаний "аванпост", дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час та до 4 кілометрів у нічний", - додає ГУР.

Зазначається, що спостережний пункт обладнаний автономною системою живлення, радіолокатором, ретрансляторами зв’язку, а також сервером для фіксації даних.

Знищений комплекс, як пояснили в ГУР, трохи "заважав" Силам безпеки й оборони України на Північному напрямку, у зв'язку з чим його необхідно було знищити.

Втрати Росії у війні

Згідно з оновленими даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 2 вересня, наші воїни ліквідували ще 600 російських окупантів. Також було знищено 5 танків й 22 артилерійські системи.

Зокрема розвідники нещодавно показали процес знищення ворожої техніки у Луганській області, поблизу міста Сватове.