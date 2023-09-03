ЗСУ знищили ще 600 окупантів й десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 2 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 264 660 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 264660 (+600) осіб ліквідовано;

танків - 4476 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 8649 (+12) од.;

артилерійських систем - 5582 (+22) од.;

РСЗВ - 739 (+3) од.;

засоби ППО - 502 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11) од.;

крилаті ракети - 1447 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од.;

спеціальна техніка - 841 (+6) од. Фото: втрати ворога станом на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з думкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області, зокрема й просуватись вперед. Також успішна робота нашої артилерії змусила ворога відвести свої артсистеми від лінії фронту, у зв'язку з чим вона не може підтримувати свої війська.