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ЗСУ знищили ще 600 окупантів й десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 03 вересня 2023 08:13
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ЗСУ знищили ще 600 окупантів й десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 2 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила близько 264 660 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 264660 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків - 4476 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 8649 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 5582 (+22) од.;
  • РСЗВ - 739 (+3) од.;
  • засоби ППО - 502 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1447 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 841 (+6) од.

ЗСУ знищили ще 600 окупантів й десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з думкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на заході Запорізької області, зокрема й просуватись вперед.

Також успішна робота нашої артилерії змусила ворога відвести свої артсистеми від лінії фронту, у зв'язку з чим вона не може підтримувати свої війська.

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