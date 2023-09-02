Розвідники та спецпризначенці знищили поблизу Сватового російські "Купол" та "Бук"

Українські розвідники та спецпризначенці знищили ворожу техніку у Луганській області. Це сталося поблизу міста Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Бійці ГУР Міноборони та воїни окремого загону спецпризначення "Омега" 30 серпня провели успішну операцію на окупованій частині Луганської області.

Поблизу міста Сватове захисники знищили три одиниці військової техніки російських загарбників:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

зенітно-ракетний комплекс Бук".

"Ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Втрати російських військ

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України щонайменше 264 тисячі своїх солдатів. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 570 окупантів.

При цьому у Росії приховую втрати своїх військ у війні, яку вони називають "спецоперацією". Також невідомі втрати окупаційних військових формувань, зокрема ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, аби залучити їх для проходження військової служби.

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