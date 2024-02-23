Розпалював ненаваисть до неприхильників: керівнику Черкаської єпархії УПЦ оголосили підозру

Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав уже четверту підозру. На цей раз правоохоронці висунули духовнику звинувачення у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). "На рахунку" митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України", - зазначає відомство.

У Службі безпеки нагадали, що у 2023 році духовнику повідомили вже 3 підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ.

Поширював фейки та закликав до дискредитації

Після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви.

Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Крім того, клірик записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці Черкаської єпархії УПЦ МП у фейсбуці.

Оголошення підозри

Чоловіку повідомили про ще одну підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.