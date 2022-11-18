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Виготовляв проросійські агітки. Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав нові підозри

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 18:26
Виготовляв проросійські агітки. Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав нові підозри Фото: Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав нові підозри (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу в інтересах РФ. Він підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

СБУ зазначає, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону країни. Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

"Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за наступними статтями:

  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України;
  • розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу;
  • розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України повідомляла про підозру митрополиту Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафану. Він виправдовував агресію країни-окупанта та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала соратник колишнього нардепа Іллі Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру.

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