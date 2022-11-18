Виготовляв проросійські агітки. Митрополит УПЦ МП з Вінницької області отримав нові підозри

Правоохоронці оголосили нові підозри митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області через роботу в інтересах РФ. Він підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за наступними статтями:

"Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону країни. Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України повідомляла про підозру митрополиту Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафану. Він виправдовував агресію країни-окупанта та розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала соратник колишнього нардепа Іллі Киви, який корегував ракетні удари по Дніпру.

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