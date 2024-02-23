Разжигал ненависть к неприверженцам: руководителю Черкасской епархии УПЦ объявили подозрение
Митрополит Черкасской епархии УПЦ МП получил уже четвертое подозрение. На этот раз правоохранители предъявили духовнику обвинение в разжигании межрелигиозной вражды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности собрала новые доказательства преступлений со стороны руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). "На счету" митрополита это уже четвертый эпизод его подрывной деятельности против Украины", - отмечает ведомство.
В Службе безопасности напомнили, что в 2023 году духовнику сообщили уже 3 подозрения за разжигание межрелигиозной вражды и отрицание вооруженной агрессии РФ.
Распространял фейки и призывал к дискредитации
После объявления предварительных подозрений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки по поводу "захвата" Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви.
Также в своих проповедях митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий.
Кроме того, клирик записывал деструктивное видеообращение на официальной странице Черкасской епархии УПЦ МП в фейсбуке.
Объявление подозрения
Мужчине сообщили о еще одном подозрении за нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно.
Пока решается вопрос об изменении ему меры пресечения на более строгий.
Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Приговоры священникам УПЦ МП
Напомним, еще в ноябре 2022 года стало известно, что правоохранители объявили новые подозрения митрополиту одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области из-за работы в пользу РФ.
Как сообщал тогда источник РБК-Украина, речь шла о митрополите Тульчинском и Брацлавском УПЦ МП Йонафане.
Правоохранители уточняли, что в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ страны.
В прошлом году митрополит УПЦ МП получил пять лет тюрьмы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.